Euroopa gaasihoidlad täituvad eesmärgist tublisti kiiremini

Euroopas on maagaasi varutud tänaseks kolmandiku võrra rohkem kui mullu juuni lõpuks. Gaasihoidlad on täidetud 77 protsendi ulatuses. EL-i eesmärk on saada gaasihoidlad 90 protsendi ulatuses täis enne novembri algust, kuid ilmselt jõutakse selleni juba sügiseks.