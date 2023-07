Neljapäevane töönädal on minevik. Tööturul on juba uus trend

Võrdsed võimalused kõigile töötajatele

Ehkki piiramatu puhkus võib kõlada ulmeliselt, on see suurettevõttes reaalselt rakendatav ning võimaldatud kõigile tele2lastele, ka klienditeeninduses töötavatele inimestele. «Alguses olid ideele vastu esinduste juhid, kes kartsid, et võimalust saavad kasutada vaid kontoritöötajad ja et see süvendab ebavõrdsust esindustes töötavate inimeste ning kontoritöötajate vahel,» meenutas Karo. Statistika näitab nüüdseks aga vastupidist – nii esindustes kui ka kontoris töötavad inimesed kasutavad piiramatut puhkust ühepalju.