LUGEJA KÜSIB ⟩ Kas halvaksläinud toidu ostnud kliendile raha tagastamine on kahju heastamiseks piisav?

Riknenud toitu pole alati võimalik peale vaadates tuvastada. Pilt on illustratiivne

Lugeja küsib: toidupood müüb riknenud toitu, mille tegelik seisukord pole peale vaadetes näha ning klient saab toidu mittekõlblikkusest aru alles siis, kui ta on seda söönud. Kas toote eest raha tagastamine on piisav tekkinud kahju (ja võimaliku terviseriski) korvamiseks? Kuidas peaks kliente väärtustav ettevõte niisuguses olukorras käituma või mis õigused on ostjal?