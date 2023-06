Hollandi laupäeval algav pensionireform võib kaasa tuua suure tulevärgi

Vanemate töötajate ja pensionäride osas keskendutakse intressi- ja valuutakursiriskide maandamisele. Commerzbank eeldab, et varades, kus Hollandi pensionifondid on suured tegijad, on oodata maavärinat.

APG varahaldus, kes on suurim Hollandi pensionifondide varade investor, kelle juhtida on 541 miljardi euro ulatuses varasid, näeb võimalust, et USA dollari osakaalu kasvatatakse, rääkis strateegilise portfellinõustamise tegevdirektor Onno Steenbeek.

Hollandi pensionifondid viivad klientide seas läbi küsitlusi, et milline on nende kundede nägemus selles osas, kui palju riski võiksid erinevad vanusegrupid võtta.

«Kui selgub, et nooremad pensioniks kogujad ei taha kõikuvaid pensionisääste, siis võime jätkata nagu varem ja jätkuvalt hoida suurt osa varadest valitsuse võlakirjades,» rääkis Steenbeck. APG analüüs on näidanud, et vanus pole ainus riskiisu määraja.

Lõpuks määravad intressimäärad ära, kui palju peavad pensionifondid riski võtma, et luua raha tulevasteks väljamakseteks. Aastaga on euroala intressimäärad järsult tõusnud.

«Alles 2026. aastal saame öelda, milline on meie eesmärgiks olev portfell,» ütles Vinke.

Kuna enne üleminekut on oodata järske varahindade kukkumisi, võib see osasid pensioniks säästjaid jätta seni plaanitust tulevikus väiksema rahaga.

«Põhimõtteliselt laseme raketi lendu,» ütles Barentsen. «Kui üleminek on läbi, ei saa enam midagi muuta,» lausus ta. «Peab olema teadlik riskidest, kuid vahetult enne üleminekut selguvad väljavaated.»

Pensionifondide varasid mandaatide alusel valitsevad varahaldusfirmad peavad pensionifondivalitsejatega läbirääkimisi, kui palju nad on valmis üleminekuperioodil riske võtma. Lühiajaliselt võib see kasvatada intressimäära vahetuslepingute ja aktsiaderivatiivide nõudlust.