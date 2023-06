Tehnoloogiahiiu jõudemonstratsioon: Google blokeerib Kanadas kohalike uudiste edastamise

Kanada parlament võttis veebiuudiseid puudutava seaduse vastu eelmisel nädalal ning selle kohaselt peaksid suured platvormid nagu Google ning Facebooki omanik Meta uudiste pakkujatega kokku leppima. Seadus peaks jõustuma kuue kuu pärast. Google'i otsus tuli pärast Meta teadet, et ka nemad piiravad Kanada kasutajatele suunatud uudiste sisu.

Maailma meediaväljaanded on hädas, sest suured tehnoloogiahiiud võtavad turgudelt väga suure tüki veebireklaami rahast, jättes kohalikud väljaanded kiratsema. Sama lugu on Euroopas ja Eestis. Nii püüavadki mitmed riigid omapoolseid samme astuda ja USA hiidudelt mingitki õiglast hüvitist saada.

Sarnane seadus võeti ka Austraalias kaks aastat tagasi vastu, kuid Austraalia seadusandjad tegid muudatusi pärast seda, kui Meta blokeeris ajutiselt Austraalia kasutajatel uudiste jagamise ja vaatamise oma platvormidel. Muudatused tagasid blokaadi lõppemise ning Meta ja Google on sellest ajast Austraalia meediaväljaannetega pidanud läbirääkimisi 30 tehingu osas, edastab BBC.

Google nimetas Kanada seadust eelnevalt «ebapraktiliseks» ja tegi ettepaneku selle muutmiseks. Mõlemad ettevõtted on pidanud valitsusega ka seaduse üle läbirääkimisi.

Kanada valitsus aga väidab, et seadus aitab tagada õiglast hüvitist raskustes väljaannetele ning on vajalik «Kanada digitaalsel uudisteturul õigluse suurendamiseks». Kanada parlamendi sõltumatu eelarvejärelevalve leidis, et uudisteorganisatsioonid võiksid saada digitaalplatvormidelt aastas hüvitiseks kuni 329 miljonit Kanada dollarit.