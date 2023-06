Hinnatõus taandus juunis ühekohaliseks, kuid perede ebavõrdsus suureneb

Ettevõtete olukord on samuti ebavõrdne

Osad ettevõtted on suutnud tõsta hinda ning kulud tarbijale edasi kandnud. Teised ettevõtted aga loodavad, et ka nemad saaksid suurenenud kulusid lõpphinda kanda. Nii on osad ettevõtted väga kasumlikud, kuid teised teenivad kahjumeid. Samuti mõjutab intressimäära tõus ettevõtteid väga erinevalt. «Varakad ettevõtted teenivad hoiustelt rohkem raha samas kui juba enne keerulises olukorras ja suure laenukoormaga ettevõtted on raskustes. Hästi ja halvasti saavate ettevõtete piirjooned ei jookse seekord isegi mitte majandusharude vahel vaid mõjutab elu majandusharu sees ebavõrdselt,» selgitas Uusküla.

Hinnakasv jätkub

Ettevaates on näha jätkuvat hinnakasvu mis ületab loomuliku paariprotsendist taset. Palgasurve püsib sest Eestis on tööjõupuudus jätkuvalt suur sest noored põlvkonnad on väiksed ning nad soovivad vähem tunde tööd teha.