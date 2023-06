Confido tegi lõppenud majandusaastal suure kasvu

«Äritegevuse laiendamine hõlmas mitmete meditsiiniettevõtete omandamist, mille seas olid näiteks Ortopeedia Arstid AS ning AS Tamme Erakliinik. Kinnitasime kanda töövõime hindamise vallas, käivitasime uusi tegevusi, laiendasime senist tootevalikut ning kasvatasime teenuste mahtu,» loetles Garder.

«Fookus oli eriarstiabi teenuste arendamisel ja kasvatamisel, milles olime väga edukad. Confido jätkas investeeringuid kõrgtehnoloogilistesse seadmetesse ja IT süsteemidesse, et laiendada teenuste valikut ja pakkuda parimaid tänapäevaseid ravivõimalusi patsientidele,» ütles Garder, lisades, et mullu investeeris Confido põhivarasse üle kahe miljoni euro.