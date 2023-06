Riik seob elektri üldteenuse hinna börsihinnaga

«Elektri universaalteenuse ülesanne oli anda inimestele ja väikeettevõtlusele stabiilsus Venemaa energiasõjast põhjustatud hinnakõikumiste eest. Seda kehtestades oli arusaam, et börsi toimides ja soodsama taastuvenergia tootmiste kasvuga on tarbijatel võimalik saada turult elektrit soodsama hinnaga. Nii on ka läinud, elektrimüüjad pakuvad häid alternatiive. Tahame universaalteenust muuta nii, et kui börsihind püsib soodsam, siis universaalteenuse leping lõpetakse. Muutus vähendab tarbijate kulu elektrile,» ütles kliimaminister Kristen Michal kavandatavate muutuste kohta.