Piltuudis ⟩ Soolaterast väiksem käekott müüdi üle 63 000 dollari eest

Koti disaini vaatlemiseks on vaja mikroskoopi, sest selle pisikese objekti mõõdud on 657 x 222 x 700 mikromeetrit.

«Piisavalt kitsas, et läbida nõelasilm - see käekott on nii väike, et selle nägemiseks on vaja mikroskoopi,» ütles koti taga olev kunstikollektiiv.