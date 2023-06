Rootsi tõstis peamist intressimäära 15 aasta kõrgeimale tasemele

Rootsi keskpank jätkab rahapoliitika kiiret karmistamist. Neljapäeval teatas keskpank 0,25 protsendipunkti suurusest intressimäära tõstmisest, mis tõstab intressimäära 3,75%-ni, mis on kõrgeim tase alates 2008. aasta oktoobrist.

Rootsis oli inflatsioon mais 6,7%. Kuigi inflatsioon on aeglustunud, on see ikka veel kaugel keskpanga 2% eesmärgist.