Kristo Aab: loodame, et saame kinnisvaraturul pauguta hakkama

Kui esimesed uudised meediasse jõuavad, siis tavaliselt keeb taustal juba oluliselt rohkem, leiab Aab.

Kui kõrgele võiks euribor tõusta?

Turu ootused on hetkel nelja protsendi juures ja sealt kõrgemale ei tõuse. Ajalooliselt on euribor olnud keskpanga põhilisest rahapoliitilisest intressimäärast pigem natukene kõrgemal. Euroopa Keskpank on andnud mõista, et ilmselt seda tõstetakse edasi, vähemalt 4,25 protsendi peale või isegi kõrgemale. Seetõttu võiks euribor ehk isegi 4,5 protsendini tõusta. Turud seda praegu ei oota.

Intressitase mõjutab ka kinnisvaraturgu, kuigi seal öeldakse, et kinnisvara mõjutab nõudlus ja pakkumine. Inimestel on finantseerimiskulud järsult kasvanud. Mis saab kinnisvaraturul edasi?

Turul on passiivsus. Pangas on näha, et laenutaotlused on selgelt kukkunud vähemalt ligi kolmandiku võrra. Ka tehingute arv kinnisvaraturul on varasemast väiksem. Loomulikult on kinnisvara juures kõige huvitavam hind. Selle kohta on veidi erinevad arvamused. Ühest küljest juba nähakse hinnalangust tipuhindadest. Samas suures pildis aastaseid keskmisi vaadates ei ole mingist hinnalangusest juttu.