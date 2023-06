Keskpankurite sõnum: kui te palka juurde tahate, siis kerkivad intressid veel rohkem

USA Föderaalreservi, Euroopa Keskpanga (EKP) ja teised keskpankade juhid väitsid Sintras, et hoolimata majanduse nõrgenemisest ei ole tööpuudus suurenenud ja palgad jätkavad kasvu, mis tähendab, et inflatsioon liigub märksa kiiremas tempos kui mitmel pool maailmas eesmärgiks seatud kaks protsenti.

Seega meie põlvkonna kõige agressiivsem rahanduspoliitika karmistamine jätkub ja laenuintresside tõusu kaudu korjatakse tarbijatelt raha vähemaks, et nad niigi meeletule hinnatõusule kütust juurde ei valaks. Kriitikud väidavad vastu, et intressitõus kahjustab ennekõike väiksema sissetulekuga majapidamisi, toob kaasa majanduslanguse ja võib tekitada uue finantskriisi.

Rahvusvaheline Valuutafond leiab samas oma analüüsis, et euroala 6,1-protsendilise inflatsiooni taga on ennekõike ettevõtete kasumiahnus. IMFi hinnangul tõstsid ettevõtted hindu kaugelt kõrgemale, kui sisendhindade tõus nõudnuks, ja ettevõtete hinnatõus andis euroala inflatsioonist 45 protsenti, suurenenud impordihinnad andsid veel 40 protsenti ning tööjõukulud 25 protsenti. Kuna hinnatõus on kiire, kaotasid eurooplased läinud aastal reaalpalgas keskmiselt viis protsenti. Siiski nendib IMF, et edasine palgatõus lisab inflatsioonile hoogu.