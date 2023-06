Mart Võrklaeva maja ehitus tekitab küsimusi

Mart Võrklaev kinnitas ERR'le , et ta on oma maja ehitanud kõiki seadusi järgides ja vajadusel ka ennast otsustest taandades ning midagi seadusevastast kuskil ei ole. Teema tõstatus on tema sõnul isiklik kättemaks. Sama kinnitasid ka Võrklaeva maja ehitamisega seotud inimesed.

«Selliselt kus endine vallavanem (siis kui tema veel vallavanemana ametis oli) Mart Võrklaev ostab tühise summa eest krundi esmaselt maaomanikult, kellele sisuliselt tehakse selgeks, et sellele kinnistule ei saa ehitada ja kus Mart Võrklaev laseb selle krundi osta oma alluval valla peaarhitektil Siim Oraval. Samas kasutades sama Siim Oravat kui huvitatud isikut selleks, et teha 6 kuuga kiirelt detailplaneering. Samas pannes oma teise valla arhtekti projekteerima endale elamut, kui Siim Orav teeb detailplaneeringut. Aasta hiljem vormistatakse ostu-müügitehing kus üllatus-üllatus «heauskne ostja» Mart Võrklaev saab omanikuks. Teine krunt müüakse tema erakonnakaaslasele. Kuna detailplaneering mis nüüd on tõstnud krundi hinda kümnekordseks, siis saab ka seada hüpoteegi ja pank annab laenuraha summas, mis pea kümnekordselt ületab krundi algset ostuhinda esmaselt maaomanikult. See on ju lausa maast leitud raha. Aga sellega veel asi ei piirdu. Nimelt ehitab Mart Võrklaeva maja valmis endine vallavanem, kes Mart Võrklaeva ametisse nimetas Veigo Gutmann oma ehitusfirmaga Hansaviimistlus,» kirjeldab kahtlast sündmuste käiku Sarevet.