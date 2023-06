ERR: Mart Võrklaeva maja ehitus tekitab küsimusi

Maja projekteerimises osales vallaametniku firma ning maja ehitas kohalik firma, kelle omanikul on vallas laialdased ärihuvid.

Mart Võrklaev kinnitas ERR'le, et ta on oma maja ehitanud kõiki seadusi järgides ja vajadusel ka ennast otsustest taandades ning midagi seadusevastast kuskil ei ole. Teema tõstatus on tema sõnul isiklik kättemaks. Sama kinnitasid ka Võrklaeva maja ehitamisega seotud inimesed.