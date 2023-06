Selgus Eesti inimeste lemmikbränd: liider hoiab oma kohta kindlamalt kui varem. See ei ole Kalev

Juba 14. korda läbi viidud uuring järjestas ritta Eesti inimeste lemmikbrändid. Teise koha pälvis Kalev napi eduga Swedbanki ees. Esikolmikule järgneb Google ning viiendat kohta on tõusnud jagama Apple ja Lidl. Esmakordselt jõudsid sel aastal meeldivaimate brändide esikümnesse Apple ja Spotify.

«Edetabeli liider YouTube hoiab oma positsiooni kindlamalt kui varem ning brändi meeldivus püsib eriti tugevana nooremate (25-35-aastaste) meeste seas,» rääkis uuringuekspert Katrin Männaste. Kalevit eelistatakse enim noorimas (alla 25-aastased) ja vanimas (50-aastased ja vanemad) segmendis, keskealiste jaoks on brändi meeldivus hiljuti tehtud pakendite visuaalsete muudatuste tuules langenud. Swedbank kuulub ennekõike 50-aastaste ja vanemate tarbijate lemmikbrändide hulka, pigem eelistavad seda mehed.

Jaekettide tihe rebimine

Tihe konkurents ja positsioonide ümbermängimine jätkus jaekettide hulgas. «Mullu uue tulijana kohe meeldivuse esikümnesse tõusnud Lidl on edukalt turule sisenenud ja edestab sel aastal ülinapilt viimastes uuringutes lemmikjaebrändiks olnud Coopi. Üle mitme aasta on esikümnesse tagasi murdnud Maxima, Selver on kahel viimase aastal jäänud esikümne ukse taha,» kommenteeris Männaste.