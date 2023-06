Iute Group hakkab Albaanias makseteenuseid pakkuma

Iute Groupi juhi Tarmo Silla sõnul on tegemist grupi jaoks suure edusammuga. «Iute on nüüd osaks rahandussüsteemist juba kahes riigis. Makseteenuste pakkumine Albaanias on järgmine samm teekonnal, mille eesmärk on mugavaim ja kiireim uue aja pank,» sõnas Sild.