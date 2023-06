Siseminister: politseinikud palgatõusu ei saa

Kolmapäeval teatasid sisejulgeoleku ametiühingute esindajad peale ühist kohtumist, et poliitikud on riigikaitselisi probleeme lahendades keskendunud sõjalisele kaitsele ja unustanud sisejulgeoleku. «Ühine arusaam on, et ära tuleb jätta sisejulgeoleku asutuste eelarvekärped, jätkata tuleb palgatõusudega, elanikkonnakaitse vajab püsirahastust,» märkisid Eesti Päästeala Töötajate Ametiühingu ja Politseiteenistujate Ametiühingu esindajad.

Läänemets ütles, et nõustub ametiühingute seisukohaga. «Ma olen täiesti nõus nendega. Täiesti õige tähelepanek, me olemegi ainult sõjalisse riigikaitsesse väga palju raha Eestis pannud. Nüüd on see aeg, kus tuleb elanikkonna kaitsesse ka panna,» ütles minister. «Minu toetus ametiühingutel on ja loomulikult valitsuse poolt, kui meil vähegi võimalik on ühel hetkel neid palkasid jälle tõsta, siis me ka seda teeme,» lubas minister.