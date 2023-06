Isegi IMF kinnitab: tervelt pool Euroopa Liidu inflatsioonist tuleb ettevõtete superkasumitest

Rahvusvaheline Valuutafond on oma juuni lõpu analüüsis konkreetne: euroala karmi inflatsiooni – mis toob kaasa intressitõusud ja eelkõige väiksema sissetulekuga inimeste veelgi suuremad rahalised raskused – taga on ettevõtete kasumiahnus. See annab tervest euroala inflatsioonist poole. Ja euroala inflatsioon oli maikuus 6,1 protsenti. Võrdluseks: Eestis oli see 11,3 protsenti.