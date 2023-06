Soomes nõuab ehitusfirma töötajatatelt palgapäeval osa palka tagasi

Yle rääkis viie ettevõttes töötanud inimesega, kes ütlesid, et pärast palgapäeva küsivad nende ülemused osa nende palgast sularahas tagasi. Kõik töötajad palusid anonüümsust, sest pelgavad tööandja kättemaksu.

Töötajad on enamast rahvuselt kosovlased ning kuna enamik neist ei oska soome ega inglise keelt, siis on neil keeruline mujal tööd leida.

Töötajad ütlesid riigimeediale Yle, et nad kannatavad rahapuuduses ja on nad firma juhtides pettunud. Nad ei usu, et tööandja oma käitumist muudab.