Miljardärist ärimees hukkus võidusõiduõnnetuses

Crown hukkus pühapäeval, 25. juunil oma 70. sünnipäeval Colorado osariigis asuvas Aspeni mootorispordi pargis. Mehele sai saatuslikuks kokkupõrge raja ääres asuva barjääriga, vahendas The Colorado Sun.

Samuti oli Crown Aspen Skiing Co juhtivpartner, Aspeni Instituudi emeriitjuht ning teadus- ja tööstusmuuseumi, kodanikukomitee ja Chicago ülikooli usaldusisik.

«Ametlik surmapõhjus ootab lahkamist, kuid ilmne on trauma. See on õnnetus,» ütles Pitkini maakonna koroneri büroo pressiteates.