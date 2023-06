Tähelepanu: alates homsest sõltub töötu abirahade saamine täiesti uuest asjaolust

Tööotsingute alguses määratakse inimesele vastavalt tema töötuskindlustusstaažile hüvitise baasperiood. Kui inimese töötuskindlustusstaaž on lühem kui viis aastat, määratakse hüvitis 180 kalendripäevaks, kui töötuskindlustusstaaži on viis kuni kümme aastat, on hüvitise baasperiood 210 kalendripäeva ja kui staaži on kümme aastat või enam, määrab töötukassa hüvitise 300 kalendripäevaks.

Enne hüvitise maksmise baasperioodi lõppemist võrdleb töötukassa töötute arvu varasemate aastate keskmisega. Et majanduses tuleb ette ootamatusi, siis vaadatakse kahte perioodi: viimast kolme aastat ja viimast kümmet aastat. Töötuskindlustushüvitise periood pikeneb juhul, kui tööturu olukord on varasemate aastatega võrreldes keerulisem või on töötus järsult tõusnud. Kui töötute arv on väike, siis on töö leidmine lihtsam ja hüvitise periood ei pikene.