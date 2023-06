Tanklakettidele tehakse uut trahviseadust

Michal ütles, et transport on kasvuhoonegaaside õhku paiskamises üks suurem sektor. Kütusemüüjad panustavad biokomponendi nõudeid järgides, et tanklates oleks kättesaadav puhtam kütus. «Plaanitav seadusemuudatus aitab tagada väiksema keskkonnajalajäljega kütuse nõuete õigeaegse täitmise ja ausa turu kõigile,» kommenteeris kliimaminister Kristen Michal pressiteates.