Silmeti emafirma alustas Narvas püsimagnetite tehase ehitamist

Rohepöörde teostamiseks vajalikes elektrimootorites ja tuulikutes kasutatavaid magneteid tootma hakkava tehase esimese etapi koguinvesteering on 100 miljonit eurot, millest 18,7 miljonit eurot tuleb Euroopa Liidu õiglase ülemineku fondist, selgub pressiteatest.

Neo tegevjuhi Constantine Karayannopoulose sõnul näitab ehituse avamine Narvas, et Neo on ilusti graafikus plaaniga avada 2025. aastaks Eestis Euroopas ainulaadne vertikaalselt integreeritud haruldaste muldmetallide tootmisüksus.

Uue tehase ehitamine on ühtlasi esimene samm laiemas plaanis arendada Eestis välja haruldaste metallide ja haruldaste muldmetallide valdkonna kompetentsikeskus kogu Euroopa jaoks. Muldmetallidest püsimagnetid on taastuvenergiatehnoloogia, elektrisõidukite, andmekandjate, olmeelektroonika, meditsiiniseadmete ja robootika võtmekomponendid.

Praegu puudub liidul jätkusuutlik ja vastupidav haruldastest muldmetallidest magnetite tarneahel, et varustada Euroopa ja Põhja-Ameerika auto- ja tuuleenergia seadmete tootjaid. Neo Performance Materials loob oma uue tehasega Narvas kogu Euroopas ainulaadseid uusi võimeid ning tugevdab seeläbi tarneahelaid ja kogu kontinendi majandust. Neo ehitatava magnetitehase esimene etapp on kavandatud tootma aastas umbes 2000 tonni püsimagnetplokki haruldastest muldmetallidest. Ettevõtte plaanib integreerida materjalide taaskasutuse tootmistsüklis, et maksimeerida tehases ringmajanduse võimalusi.