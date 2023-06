Võimud puistasid Euroopa Saksa kinnisvarahiiuga seotud kinnistuid

Kokku puistati 21 kohta, mille hulgas oli äripindu, kortereid ja ka advokaadibüroo ruumid. Haaranguid korraldati Saksamaal, Austrias, Hollandis, Portugalis, Monacos, Luksemburgis ja Suurbritannias, ütlesid prokurörid Frankfurtis.

Umbes 175 Saksa politseinikku võttis osa reididest suurfirma vastu, mis on noteeritud Frankfurdi börsil ning mille käes on Saksamaal tugev turuosa.

Prokurörid ütlesid, et reidid korraldati «kinnisvarasektori ühe ettevõttega» seoses. Adler kinnitas hiljem, et nemad on läbiotsimiste sihikul.

Prokuröride sõnul on juurdluse all Adleri endised juhatuse liikmed, kes on Saksamaa, Austria ja Suurbritannia kodakondsed vanuses 38 kuni 66 eluaastat. Neid süüdistatakse ettevõtte majandusnäitajatega vassimises või sellisele tegevusele kaasa aitamises aastatel 2018-2020.

Neile võidakse esitada süüdistused ka selles, et püüti ebaausal teel kasvatada kinnisvaraprojektide hindu.

Adler teatas kolmapäeval avalduses, et teeb võimudega koostööd ja toetab faktide väljaselgitamist täielikult ning esimesel võimalusel.

Ettevõtte aktsiad on langenud alates esimestest vihjetest 2021. aastal, et nende tegelik finantspositsioon on kehv, enam kui 95 protsenti Frankfurti börsil.