TALLINNA BÖRS ⟩ Taaskord rallis J.Molner ja kukkus Baltika aktsia

Baltika teatas esmaspäeval, et KJK on esitanud juhatusele taotluse vähemusaktsionäridele kuuluvate aktsiate ülevõtmiseks rahalise hüvitise eest 0,08 eurot aktsia kohta. Ühtlasi on Baltika esmaspäevase seisuga sõlminud KJK-ga ühinemislepingu, mille tingimused on oma otsusega heaks kiitnud ka Baltika nõukogu.