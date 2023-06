Tele2 klienditeenindajad rahulolematust kliendist: mida keerulisem hetk, seda arendavam

«Sellised hetked on kõige väljakutsuvamad, sest siis tuleb leida endas üles rahulik olek, et mõista ja kuulata, aga inimlikult ei ole see alati kõige lihtsam. Juhtus nii, et mina rääkisin aiast, klient aga aia august. Kui aga mõistsin, et asi ei ole minus ja hoopis peegeldasin talle rahulikult tema enda mõtteid, leidsime üsna ruttu ühise keele ning tuligi välja, et tegelikult oli lahendus väga lihtne. Lõpuks viskasime olukorra üle koos nalja ja klient jäi lahendusega väga rahule,» jagab Arula.

Kasksaar ütleb, et on üks kindel muster, mida küllap kogeb oma töös iga teenindaja – kui klient on rahulolematu ja teenindaja peal ennast välja elab, siis tuleb sellele vastata rahulikuks jäämisega. «Sideettevõtte puhul võivad meie sõbrad (Tele2 kliendid – toim.) olla pahased arvete pärast või näiteks siis, kui esineb tehnilisi probleeme. Sellises olukorras on parim «retsept» mõista klienti – mitte nii nagu teenindaja, vaid nii nagu sõber,» jagab Kasksaar. Pole kahtluski, et võime keerukas olukorras enda emotsioonide ja käitumise üle ohjad haarata tuleb kasuks mujalgi, lausub Kasksaar.

Tööd saab teha enda valitud kohas

Kui üldiselt võib näiteks kõnekeskuse tööle mõeldes tulla pähe ettekujutus suures avatud kontoriruumis töötamisest, siis Tele2 on palju paindlikkust. Tänapäeval koosneb kõnekeskuse teenindaja töö lisaks telefoni teel e-kirjade ja vestlusakna ehk chat’i kaudu klientidega suhtlemisest. See aga tähendab palju suuremat paindlikkust töö tegemise koha osas, kirjeldab Arula. «Vestlusakna ja e-kirjade päevil saan tööd teha kus iganes – kasvõi rannas või kohvikus,» lisab ta.

Arula lisab, et kodukontori võimalus on eriti kasulik neil päevil, kui eraelus ootamatuid sündmusi ette tuleb, näiteks kui on tarvis lastega koju jääda. «Kõige mugavam on just see, et ei pea alati hommikul kuhugi jooksma, vaid saan oma päeva rahulikus tempos alustada ja olen juba ärgates justkui tööl kohal,» lausub ta.