Riigikohus: struktuuritoetuse tagasiulatuv tagasinõudmine on põhiseadusevastane

Riigikohus leidis, et valitsuse määrus, mis võimaldab 2014–2020 struktuuritoetustest hüvitavate kulude tagasiulatuvat tagasinõudmist, on vastuolus põhiseadusega. Kohtu hinnangul näeb määrus ette rangema regulatsiooni ka sellistele hangetele ja toetustele, mis on korraldatud või mille kohta on otsus tehtud enne määruse uue redaktsiooni kehtestamist.