Tõnu Pekk: maksud on raha kogumisel üliolulised, kuid valitsus ei kaasanud III samba muudatustesse kogujate arvamust

Eesti maksusüsteemi tugevus on see, et ta on lihtne. Nii on riik lahendanud III samba maksustamise lihtsalt: sissemakselt saad tulumaksu tagasi, raha väljavõtmisel peab pensionikeskus tulumaksu kogunenud summalt kinni sõltuvalt sellest, kui vana koguja on. Kui võtad enne eelpensioniiga, peab pensionikeskus kinni tulumaksu kehtiva määraga (sel aastal 20%, järgmisel aastal 22%), kui võtad peale eelpensioniga, on tulumaks kas 0% (kui võtad raha välja regulaarsete maksete ehk fondipensionina) või 10% kui ühekordse väljamaksena.