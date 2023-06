SEB uuring: idufirmad ootavad sellel aastal suurt käibekasvu

Eesti iduettevõtetest uuringus osalenud vastajatest 83 protsenti nentis, et sel aastal hoitakse tegevuse fookus koduturul ning ka töötajate arvus muutuseid ei plaanita.

«34 protsenti uuringus osalenud Eesti iduettevõtetest plaanivad uuendada oma tooteid ja teenuseid ning 28 protsenti leiab, et nõudlus nende pakutavate lahenduste vastu kasvab. Viiendik idufirmadest teeb investeeringuid edasisse kasvu,» tõi uuringu andmeid esile SEB väikese ja keskmise suurusega ettevõtete segmendijuht Maarja-Maria Aljas.

Ta nentis, et kuigi idufirmad hoiavad sel aastal põhifookust koduturul, siis nähakse siin võimalust siiski kasvuks ning üle viiendiku idufirmadest ootab vähemalt 15-protsendilist käibe kasvu.

Eesti hoiab Baltikumis liidripositsiooni, kuna siin on viimastel aastatel olnud elanike arvu kohta enim idufirmasid. Siiski on lisaks Eestile ka meie lõunanaabrite idufirmade kogukond alates 2016. aastast stabiilselt kasvanud.

«Samas, kui võrrelda idufirmade kasvu 2022. aastani ja nende hinnanguid selle aasta seisule, siis suurim erinevus on kõigis kolmes riigis just idufirmade töötajaskonna kasvus – kui eelmise aastani kasvas iduettevõtetes töötajate arv stabiilselt, siis 2023. aastal hindasid nii Eesti (83 protsenti), Läti (50 protsenti) ja Leedu (50 protsenti) idufirmad, et nad ei plaani muuta töötajate arvu oma ettevõttes,» rääkis Aljas.