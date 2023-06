Itaalia peaminister kritiseerib Euroopa Keskpanga intressimäärade tõstmist

«Meie riikides ei tulene üldine hinnatõus majandusest, mis kasvab liiga kiiresti,» ütles ta, «vaid teistest teguritest, eeskätt energiakriisist, mille on põhjustanud Ukraina konflikt».

Meloni avaldus on reaktsioon ECB presidendi Christine Lagarde'i teisipäevasele hoiatusele, et pank jätkab intressimäärade tõstmist ka juulis, kui väljavaated oluliselt ei muutu.

Keskpank on tõstnud intressimääru sel aastal erakordselt kiires tempos, et pidurdada inflatsiooni, mida on tagant tõuganud energia- ja toiduhindade tõus pärast Venemaa kallaletungi Ukrainale.