Salasigaretid jätsid Eesti riigikassa ilma 38 miljonist eurost

KPMG aruandes hinnatakse ebaseadusliku sigarettide tarbimist, mida tuntakse võltsimise ja salakaubana. Ebaseaduslikke sigaretid saab jagada kolme kategooriasse. Esiteks, ehtsad tooted, mis on kas ostetud madalama maksumääraga riigis ja ületavad seaduslikud piirnormid või mis on soetatud ilma maksudeta ekspordi eesmärgil, et neid ebaseaduslikult kõrgema hinnaga turul edasi müüa.

Teiseks, sigaretid, mis on ebaseaduslikult toodetud ja müüdud muu isiku poolt kui kaubamärgi algne omanik. Kolmandaks, sigaretid, mis on tavaliselt toodetud seaduslikult ühes riigis, kuid mille puhul on tõendeid, et neid on transiidi käigus üle piiri toimetatud uuritavale sihtturule, kus need on piiratud või ei ole seaduslikult levitatavad ja mida müüakse ilma maksu maksmata.