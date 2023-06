Aasia ja Euroopa aktsiad kallinevad, USAs tuli tehisintellekti teemal halb üllatus

Euroopas on suurte aktsiaturgude peamised indeksid alustanud päeva 0,3 kuni 0,7 protsendi suuruse edenemisega.

USAs lõppes tavakauplemisel päev optimistikult. Nasdaq kallines 1,7, S&P 500 1,2 ja Dow Jonesi tööstuskeskmine 0,6 protsendi võrra. Pahandus tuli järelturul. Nvidia ja AMD aktsiad kukkusid siis, kuna kuuldavasti on Bideni administratsioon kaalumas tehisintellekti levikut soodustavatele kiipide Hiina müügile uusi piiranguid.

Plaanis on piirata USA ettevõtete USAsse tehisintellekti kiipide müüki, kui ei taotleta selleks eriluba.

Need ettevõtted on lisaks Microsoftile ratsutamas tehisintellekti teemal. Nvidia aktsia on tänavu kallinenud 187 protsenti ja AMD 70 protsenti.