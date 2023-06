Raport: Soomes kasutatakse välistööjõudu kurjasti ära, eriti ehitusel

Näiteks ehitusel on miinimumpalk 11,25 eurot tunnis. Täistööajaga on töötaja brutopalk sellel juhul 1798,4 eurot kuus.

Töötaja või mitte?

Lisaks oli probleeme töölepingute ja töövõtulepingute sõlmimisega. Kontrolli käigus ilmnesid olukorrad, kus töötajad arvasid, et neil on tööleping, kui tegelikult töötasid nad töövõtulepinguga, kus tingimused on töötajale halvemad. Näiteks ei maksta sellel juhul töötajale puhkusel olles tasu.

15 protsendil kontrollitud töötajatest puudus Soomes töötamiseks seaduslik õigus. Euroopa Liidu kodanikel on Soomes lubatud töötada ilma eraldi laota, kuid kolmandate riikide kodanikel on vaja elamisluba, mis töötamist võimaldaks. Erandiks on lühialaline töötamine, kuid ka see tuleb ametlikult registreerida.