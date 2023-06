2000 eurot puhtalt kätte: inimeste palgasoovid on järsult kasvanud

See on mediaansoov. Poolte töötajate netopalgasoov mahub 1500 ja 2500 euro vahele. Kümnendik töötajatest rahuldub ka alla 1200-eurose palgaga ja sama paljude palgasoov ületab 3000 euro piiri.

Küsitlusest selgus ka, et töökoha vahetamisel ootavad inimesed 100 euro võrra suuremat palka kui olemasoleval töökohal ning see ootus on kasvanud kõikides ametirühmades.