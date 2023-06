Wise’i aktsia hind kerkis tulemuste peale hüppeliselt

Aastaga on aktsia kallinenud 63,9 protsent, kuid see on ikka odavam IPO hinnast.

Suurbritannia makseettevõte Wise, mida ka Eesti omas peetakse, teatas, et kõrgemad intressimäärad kasvatavad tänavu nende kasumit, kirjutab FT. Sellega saadi üle klientide keskmiselt väiksemate maksete mõjust.

Wise teenib klientide kontol olevat raha pankades hoides intressitulu. Kuna intressimäärad on järsult tõusnud, toob see rohkem sisse.

Panga märtsis lõppenud majandusaastal kasvas intressitulu. Wise prognoosis, et käimasoleval majandusaastal kasvab see veelgi 28-33 protsenti.

Peel Hunti analüütikud märkisid, et prognoos on oodatust parem.

Klientide rahajääk kasvas Wise’is enam kui 50 protsendi võrra 10,7 miljardi naelani. Seda on enamvähem võrdselt eraisikute ja firmade kontodel.

Kuna maailma majanduskasv võtab hoo maha, eeldab Wise, et tänavu keskmine makseaktiivsus kliendi kohta langeb. Läinud aastal see suures pildis ei kasvanud ega kahanenud. Teise poolaasta kohta teatas siiski Wise, et suurte summade maksmine on vähenenud, sest rahvusvahelisel kinnisvaraturul on hoog raugenud.

Kuni märtsini kestnud aastal ulatus Wise’i maksueelne kasum 146,5 miljoni naelani. Aasta varem oli kasum vaid 43,9 miljon naela. Tulud kasvasid 51 protsenti, 846,1 miljoni naelani.

Davy Researchi analüütikud hoiatasid, et kliendi kohta keskmise mahu kahanemise osas pole selge, kas see on pikemaajaline trend.

