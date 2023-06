Venemaa kohus määras Google'ile 42 miljoni euro suuruse trahvi

Google'ile määrati 2022. aasta veebruaris 2 miljardi rubla suurune trahv. Föderaalne monopolivastane teenistus (FAS) ütles toona, et Google'ile kuuluval YouTube'il on «läbipaistmatu, erapoolik ja ettearvamatu» lähenemine kasutajate kontode ja sisu «peatamisele ja blokeerimisele», vahendas uudisteagentuur TASS.

YouTube, mis on blokeerinud Venemaa riigipoolset meediat ülemaailmselt, on Venemaa riigiasutuste ja poliitikute tugeva surve all, kuid Moskva pole seda veel blokeerinud, nagu seda on tehtud Twitteri, Facebooki ja Instagrami vastu.