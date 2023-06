Euroopa Investeerimispank laenab Eestile rohereformiks 300 miljonit

Laen on esimene osa suuremast raamlepingust, millest kaasfinantseeritakse ka projekte, mille eesmärk on toetada õiglast üleminekut Ida-Virumaal vähese süsinikdioksiidiheitega majandusele, teatas ministeerium.

Tegemist on Euroopa Investeerimispanga spetsiaalse laenutootega Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest toetatavate projektide kaasrahastamiseks. Investeeringute kavandatav kogumaht on 5,2 miljardit eurot. Sellest umbes 3,4 miljardit rahastatakse struktuurifondidest ja ülejäänu on omafinantseering, mis sisaldab kaasfinantseerimist riigieelarvest ja milleks kasutatakse Euroopa Investeerimispanga laenu.