Alexela energiavaldkonna juht: turuhinnast soodsamat elektrit tarbivad kliendid saavad oma paketiga jätkata

«Erinevalt Eesti Energiast on meil lepingutes mõiste «hinnaperiood», mis börsilepingute puhul on aasta ja garanteerib, et hinnaperioodi jooksul kliendil marginaal ei tõuse. Ehk siis kõik need kliendid, kes tarbivad meil täna turutasemest soodsama marginaaliga börsielektrit ei pea muretsema, kasutades täna läbi käinud mõistet «ühtlustama», et me ühtlustaks klientide marginaali või tõstaks nende marginaali,» teatas Kärsna Postimehele.

«Muidugi on siinjuures kliendil mugav vabadus vahetada paketti talle sobival ajal,» lisas ta.

Kärsna sõnul on klientidel, kes eelistavad tarbida börsihinnaga elektrit, valikus kolm paketti. Muuhulgas on valikus ka 0-marginaaliga pakett.

«Kõik need kliendid, kes eelistavad stabiilset hinda ja ei soovi börsihindu jälgida, neile on meil Pingevaba pakett, mis on lühikese kuuajase fikshinnaga pakett, mis sõltub börsist ja on universaalteenuse hinnalaega,» märkis Kärsna.

Kärsna selgitas, et Pingevaba paketti kasutav klient saab iga kuu lõpus otsustada, kas üle minna börsile või olla paketis edasi. Paketi juuni hind on soodsam kui hetkeseisuga kuu keskmine börsihind juunis. «Näitena jooksva kuu 27 päevaga 500 kWh tarbinud kliendi Pingevaba paketi maksumus on 14 eurot börsipaketist soodsam,» tõi Kärsna välja.