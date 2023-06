Alexela Eesti Energia sammust: meie turuhinnast soodsamat elektrit tarbivaid kliente hinnatõusuga ei üllata

«Erinevalt Eesti Energiast on meil lepingutes mõiste «hinnaperiood», mis börsilepingute puhul on aasta ja garanteerib, et hinnaperioodi jooksul kliendil marginaal ei tõuse. Ehk siis kõik need kliendid, kes tarbivad meil täna turutasemest soodsama marginaaliga börsielektrit ei pea muretsema, kasutades täna läbi käinud mõistet «ühtlustama», et me ühtlustaks klientide marginaali või tõstaks nende marginaali,» teatas Kärsna Postimehele.