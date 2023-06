IMF hoiatas keskpanku inflatsiooni puudutava vastiku tõsiasja eest

Gita Gopinath rääkis Euroopa Keskpanga aastakonverentsil Portugalis, et on suur risk, et poliitikakujundajad seisavad silmitsi raske valikuga: lahendada võlakoorma all ägavate riikide finantsilist kokkukukkumist või suurendada inflatsiooni ohjeldamiseks piisavalt laenukulusid.

«Me ei ole veel sellesse punkti jõudnud, kuid see on võimalik,» rääkis Gopinath Briti majanduslehele Financial Times. «Sellises keskkonnas võib juhtuda, et keskpangad kohandavad oma suhtumist ning ütlevad, et olgu, võib-olla me tolereerime olukorda, et inflatsioon on veel mõnda aega kõrge,» rääkis ta.

Paljude Euroopa riikide kõrge laenukoormus teeb nad uute finantskriiside suhtes väga haavatavaks, tõdes eelmisel aastal IMFi peaökonomisti kohalt asedirektoriks edutatud Gopinath.

«Jõuame peatselt punkti, kus peame tunnistama, et inflatsiooni eesmärgiks seatud piirini langetamine võtab liiga kaua aega- see on esimene ebamugav tõsiasi- ja see tähendab, et riskime inflatsiooni juurdumisega,» lausus ta. Kui valitsustel napib eelarvelist mänguruumi või poliitilist toetust probleemiga tegelemiseks, peavad keskpangad oma rahapoliitilist reaktsioonifuntktsiooni kohandama, lausus Gopinath aastakoosolekul peetud kõnes.

Ta lisas, et võtab aega, enne kui juhtivad keskpangad tunnistavad, et inflatsioon jääb pikemaks ajaks ülespoole nende seatud kahe portsendi eesmärki, sest see võib hinnatõusu veelgi püsivamaks muuta, nagu juhtus USAs 1960-ndatel.