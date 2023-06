Hiina peaminister: majanduskasv kiireneb aasta teises kvartalis

«Terve aasta peale peaksime me eelduste kohaselt jõudma viieprotsendise majanduskasvu eesmärgini, mis seati aasta alguses,» ütles Li oma kõnes, kui avas Põhja-Hiinas rahvusvahelise poliit- ja äriliidrite tippkohtumise Maailma Majandusfoorum, mida tuntakse ka kui niinimetatud suvist Davosit.

Li sõnul on mõned rahvusvahelised organisatsioonid kergitanud oma prognoose Hiina majanduskasvu suhtes, näidates sellega üles usku Hiina majandusarengu väljavaadetesse.

Samas on Hiinas koroonapandeemiast taastumine aeglustunud ning mitmed näitajad on viimastel nädalatel andnud märku, et tagasipõrkes pole enam vajalikku jõudu.