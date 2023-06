Eesti Gaas sai loa Lätilt loa kohaliku gaasivõrgu ostuks

«Suures pildis on tegemist loogilise arenguga – Eesti ja Läti gaasivõrk on ehitatud üheks tervikuks, see juba on oma olemuselt üks süsteem. Meie kui ettevõte jaoks on Läti jaotusvõrgu omandamine aga oluliseks sammuks Eesti Gaasi laienemisel piirkonnas suurimaks erakapitalil energiafirmaks,» lisas Kaasik.