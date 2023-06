Tallinn säästis energia kokkuhoiuga üle veerand miljoni euro

«Energiakulude vähendamiseks on linna hoonetes jätkuvalt rakendatud mitmed energiasäästu meetmed, millest peamised on tehnosüsteemide ümberseadistamine ja töötajate harjumuste muutmine,» sõnas Tallinna abilinnapea Tiit Terik.

«Eelmisel mõõteperioodil saavutatud märkimisväärne sääst – 8 protsenti energiat ja 1 miljon eurot – tõestas, et süsteemide mõistliku reguleerimise ja säästliku tegutsemisega on võimalik saavutada tähelepanuväärne kokkuhoid ilma töötingimusi halvendamata,» sõnas Terik.

Abilinnapea Terik lisas, et kõik linnaasutused on juba energiasäästumeetmed omaks võtnud ja on neid aktiivselt rakendamas.

«On näha, et energiatarbimisele pööratakse tähelepanu ja püütakse säästlikumalt toimetada. Tarbimiskoguste langemine ja reaalne rahaline sääst annavad kindlasti ka indu juurde ehk asutused ise tunnetavad, et nende tegevusel on kokkuhoiu saavutamisel käegakatsutav mõju. Samas tuleb meeles hoida, et hoolimata energiahindade vähenemisest on liigtarbimise vähendamine endiselt päevakorral ja energiasäästu eesmärke tuleb meil jätkuvalt fookuses hoida,» rõhutas abilinnapea.