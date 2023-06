Baltika aktsia hind ja väärtus erinevad üksteisest nagu öö ja päev

Selliseid miine võib börsil veel leiduda, kus ettevõtte turuhinda ei pruugita kasutada

Mis puudutab seda, et Baltika aktsia on kaubeldavuselt väheaktiivne, siis kuidas oleks pidanud aktsia olema aktiivne, kui tuumikinvestori käes on 90% aktsiatest? Probleem on laiem, kuna Tallinna börsiettevõtetel on tuumikinvestorid. Seetõttu on vabades kätes aktsiaid vähem. Lisaks ei ole fondid ja pikaajalised investorid pidevalt aktsiaid ostmas-müümas. Paljude Tallinna börsi ettevõtete aktsiatel on likviidsusega probleeme.