Nisu hind on aastaga kukkunud ligi kolmandiku võrra. Kanada päritolu kõvem nisusort durum, millest valmistatakse kvaliteetpastat, on mullu kevadel saavutatud hinnatipust ligi 40 protsenti odavam. Samas on pasta kõikjal Euroopa toidupoodides endiselt märkimisväärselt kallim kui aasta tagasi.

Paljudes riikides ületab pastatoodete hinna tõus üldist inflatsiooni koguni paar korda, kirjutas Financial Timesi. Näiteks Ungaris maksavad pastatooted ligi poole rohkem kui mullu samal ajal. Ühendkuningriigis on hinnad kerkinud 28 protsenti, Saksamaal 22 protsenti ja Prantsusmaal 21 protsenti. Eestis on majanduslehe andmetel hinnatõus küllaltki tagasihoidlik ja jääb umbes 13 protsendi juurde, samas Lätis on makaronid kallinenud 17 ja Leedus ligi 23 protsenti.