Toidupoodide jaaninädala müüginumbrid kasvasid ka tänavu

Rimi ostujuht Talis Raak kommenteeris BNS-ile, et kahtlemata on jaanipäeva nädal üks suurema käibega nädalaid aastas, jäädes üldiselt alla ainult jõuluperioodile. «Sel ajal on reeglina käive ligikaudu 10 protsenti suurem võrreldes tavapärase kuulõpu perioodiga,» ütles Raak ja lisas, et hästi läks Rimil ka sel aastal ja müügid olid ootuspärased.