Mupo juht: rendiautode kasutajatele määratakse üha rohkem hoiatustrahve

Tallinna munitsipaalpolitsei amet on Toompere kinnitusel täheldanud, et tihti ei järgi rendiautode kasutajad liiklusseaduse (LS) nõudeid ja neile määratakse parkimisnõuete rikkumise eest üha rohkem hoiatustrahve. Rendiauto kasutaja ei vabane Toompere sõnul LS rikkumise korral vastutusest ja rendiauto eest vastutaval isikul on õigus esitada sõiduki tegeliku kasutaja andmed. «See tähendab, et kui nt Bolt Drive, CityBee või muu renditeenuse pakkuja saab hoiatustrahvi parkimisnõuete rikkumise eest, aga esitab tegeliku rikkumise toime pannud sõiduki juhi andmed, siis vormistatakse hoiatustrahv rikkumise toime pannud isikule,» selgitas Toompere. Kuigi rendiautode äpp näitab sageli kohta, kus saab antud autot tasuta parkida, ei tähenda see, et seda tohib teha LS sätestatud parkimisnõudeid eirates. Äppidesse ei ole sisestatud liiklusmärke, teekattemärgiseid ega muid liiklusseadusest tulenevaid piiranguid, tõdes Toompere.

Väga paljud hoiatustrahvi saajad on Toompere kinnitusel üllatunud, kuna äpp on neile näidanud tasuta parkimispiirkonda ja nad on samastanud seda automaatselt LSist tulenevate nõuetega. «Tihti ei ole rendisõidukite kasutajad isegi mitte teadlikud, et rendiauto kasutamisel on nad vastutavad liiklusrikkumise toimepanemise eest,» tõdes ta. Paljudel juhtudel on saabunud hoiatustrahv Toompere sõnul üldse tähelepanuta (maksmata) jäetud ning see on jõudnud täitemenetlusse, ehk tasumata trahvinõue on edastatud kohtutäiturile. Sellisel juhul aga tuleb arvestada lisaks hoiatustrahvile ka kohtutäituri tasudega ja nii võib 20-eurosest hoiatustrahvist saada kordades suurem nõue (sõltuvalt kohtutäituri hinnakirjast).