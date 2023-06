Bitcoin on viimase kuuga märgatavalt tõusnud, ehkki tehinguid on vähe

Eelmisel nädalal jõudis bitcoin 30 000 dollarini, mis on kõrgeim hind alates aprilli keskpaigast.

Turuosalised peavad kiire hinnakasvu üheks põhjuseks üleeelmisel nädalal ilmunud uudist, et USA varahaldushiiglane BlackRock esitas Ameerika Ühendriikide väärtpaberi- ja börsikomisjonile taotluse registreerida uus börsil kaubeldav fond, mis sisaldaks bitcoin'i.

Lisaks on ekspertide hinnangul bitcoin'i «turu sügavus» on sel aastal olnud väga madal. Turu sügavus viitab selle võimele vastu võtta suuri ostu- ja müügikorraldusi. Seetõttu võib hind kergesti tõusta või langeda isegi juhul, kui tehingute arv on väike.