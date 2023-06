Carlsberg müüb Venemaal asuva Baltika tehase

Carbergi juht: Venemaal oli üle 8000 töötaja

«Vene äritegevuse müügilepingu allkirjastamine on meie jaoks selles ütlemata keerukas eraldus- ja müügiprotsessis väga oluline verstapost. Kuigi see on olnud ajamahukas protsess, on meie jaoks olnud oluline jõuda parima võimaliku lahenduseni kõikidele sidusrühmade jaoks, sealhulgas meie enam kui 8000 töötaja jaoks Venemaal. Järgmise sammuna ootame vajalike regulatiivsete kinnituste saamist,» ütles Carlsberg Grupi tegevjuht Cees ’t Hart.