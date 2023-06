Uuring: Eesti väikeettevõtjatel on aina raskem vee peal püsida

Finora Panga märtsist juunini kogutud kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete andmete põhjal läbiviidud uuring osutab, et võrreldes poole aasta taguse ajaga on väikeettevõtjate hinnang lähitulevikule muutunud negatiivsemaks ja riske pigem ei julgeta võtta.

«Veel kevadtalvel andis tooni pigem optimism, kuigi nenditi, et Ukraina sõda ja muud kriisid on keskkonna keerulisemaks muutnud. Tänaseks aga näeme, et ennekõike tegeletakse riskijuhtimisega – investeeringud on pandud ootele, peamine eesmärk on püsikulude vähendamine,» tõi välja Finora Panga krediidijuht Anoly Gilden.

«Märkimisväärselt on kasvanud hirm, et suured kliendid jätavad arved maksmata, mis võib tähendada väikefirmale aga hapniku lõppemist. Aina rohkem maandatakse seda riski faktooringuga, tuues välja, et suured firmad täidavad kohustusi panga ees kindlamalt kui maksavad võlga väikeettevõttele,» selgitas Gilden.

Gildeni sõnul tõi käibe, turgude või kasumlikkuse kasvu oma lähituleviku plaanides välja ainult 21 protsenti uuringus osalenud ettevõtjatest.

«Üks strateegia tundub praegu olevat see, et välditakse pikaajalisi kohustusi, samas otsitakse suuremaid, aga lühemaid projekte, mille jaoks kaasatakse mahu tõttu ka välist raha. Kasvuplaanidega ettevõtetele on võimaluste avanedes vahendite kaasamise kiirus tähtsamgi kui intress,» rääkis krediidijuht.

Anoly Gildeni hinnangul on uuringust avanenud pilt majandusolukorda arvestades aga ootuspärane. Muidki andmeid arvesse võttes on näha, et olukord on sektoriti erinev ja õnneks on ka neid ettevõtteid, kelle puhul pole liigseks muretsemiseks põhjust.

«Praegusel ajal on riskide maandamine igati mõistlik, mures tasuks olla, kui näeksime põhjendamatut uljust. See uuring kinnitab, mida näitavad ka Eesti viimase viie aasta suurandmed, et ennekõike keskmise suurusega ettevõtted on kriisiajal kokkuvõttes kõige edukamad,» selgitas Finora ekspert.

Siiski tõi Gilden välja, et kuna väikesed ja keskmised ettevõtted on enamiku Eesti inimeste tööandjad, on oluline nende käekäiku pidevalt jälgida ning neile võimalusi luua, kuniks majandus Eesti Panga värske prognoosi kohaselt umbes aasta pärast enam-vähem taastub.